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07.06.2021 20:31

Xiaomi открыла свой первый магазин в Саудовской Аравии

Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. открыл свой первый магазин Mi-store в Саудовской Аравии.

Он расположен в торговом центре Electron в столице королевства Эр-Рияде, сообщает агентство "Синьхуа". В магазине помимо смартфонов также продаются "умные" часы, пылесосы и другая продукция компании.

Согласно данным аналитической фирмы Canalys, Xiaomi вошла в тройку ведущих брендов смартфонов в Саудовской Аравии в первом квартале 2021 года с долей рынка в 12%.

Продукция Xiaomi доступна более чем в 100 странах. На Ближнем Востоке магазины Mi-store работают в восьми странах, включая Турцию, ОАЭ, Катар и Израиль.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: САУДАРАВИЯ, XIAOMI, МАГАЗИН, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]