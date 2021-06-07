Xiaomi открыла свой первый магазин в Саудовской Аравии

Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. открыл свой первый магазин Mi-store в Саудовской Аравии.

Он расположен в торговом центре Electron в столице королевства Эр-Рияде, сообщает агентство "Синьхуа". В магазине помимо смартфонов также продаются "умные" часы, пылесосы и другая продукция компании.

Согласно данным аналитической фирмы Canalys, Xiaomi вошла в тройку ведущих брендов смартфонов в Саудовской Аравии в первом квартале 2021 года с долей рынка в 12%.

Продукция Xiaomi доступна более чем в 100 странах. На Ближнем Востоке магазины Mi-store работают в восьми странах, включая Турцию, ОАЭ, Катар и Израиль.