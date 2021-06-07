Xiaomi открыла свой первый магазин в Саудовской Аравии

Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. открыл свой первый магазин Mi-store в Саудовской Аравии.
Он расположен в торговом центре Electron в столице королевства Эр-Рияде, сообщает агентство "Синьхуа". В магазине помимо смартфонов также продаются "умные" часы, пылесосы и другая продукция компании.
Согласно данным аналитической фирмы Canalys, Xiaomi вошла в тройку ведущих брендов смартфонов в Саудовской Аравии в первом квартале 2021 года с долей рынка в 12%.
Продукция Xiaomi доступна более чем в 100 странах. На Ближнем Востоке магазины Mi-store работают в восьми странах, включая Турцию, ОАЭ, Катар и Израиль.
Любое подключение международных организаций к переговорам возможно лишь с согласия Баку и Еревана - Лавров
Командующий ВМС Азербайджана отбыл с визитом в Пакистан
Кандидат на пост посла Кыргызстана в Азербайджане обещает за год добиться улучшения отношений с Баку
РФ уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения, оно прекратит действие с 2022г
России следует подумать над идеей введения внутреннего углеродного налога - глава комитета Госдумы
Портам в Европе потребуется $7,9 млрд для поддержки развития офшорной ветроэнергетики
Эстонцы стали больше пить из-за снижения цен на алкоголь
Продажи смартфонов в мире выросли на 26% в I квартале
Moderna подала запрос европейскому регулятору на применения вакцины от COVID-19 среди подростков
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Бардинском и Агджабединском районах
ИВ Сумгайыта направит свыше 2 млн манатов на ремонт асфальтового покрытия
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?