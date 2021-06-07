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Бизнес и законодательство 07.06.2021 17:36

Азербайджан за 5 месяцев увеличил экспорт ненефтяной продукции на 25%

По итогам января-мая 2021 года экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана составил $907,6 млн, что на 25,4% больше показателя 5 месяцев 2020 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

В целом, за 5 месяцев текущего года экспорт овощей составил $206,1 млн, хлопка сырца – $109,3 млн, алюминия и алюминиевой продукции – $57,9 млн, черных металлов - $39,7 млн, хлопка-волокна - $17,8 млн, химической продукции - $19,2 млн, сахара - $16,3 млн, растительно-животных жиров - $13,8 млн, спиртных и безалкогольных напитков- $5,8 млн, чая - $3,7 млн.

По данным Центра, в январе-мае 202021 года общий экспорт Азербайджана составил $8 млрд.

В том числе в мае экспорт составил $1,6 млрд из которых $210,5 млн пришлось на ненефтяной сектор.

В 2020 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1,9 млрд, что на 5,2% меньше показателя 2019 года.

По оценкам Минэкономики, к 2026 году ненефтяной экспорт Азербайджана составит около $4 млрд.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]