В Азербайджане зафиксирован самый низкий суточный показатель заражений COVID-19 с начала 2021 года

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 32 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 334,747 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Это самый низкий суточный показатель числа заражений COVID-19 в Азербайджане с начала 2021 года.

Накануне сообщалось о 68 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 4 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 945.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 327,114 тыс. человек (+221 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 688 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 4 673 теста на коронавирус (накануне 7 794 тест), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 572,418 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова