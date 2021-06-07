В Азербайджане зафиксирован самый низкий суточный показатель заражений COVID-19 с начала 2021 года

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 32 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 334,747 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Это самый низкий суточный показатель числа заражений COVID-19 в Азербайджане с начала 2021 года.
Накануне сообщалось о 68 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 4 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 945.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 327,114 тыс. человек (+221 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 688 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 4 673 теста на коронавирус (накануне 7 794 тест), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 572,418 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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