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Дальнее зарубежье 07.06.2021 21:43

Саммит НАТО даст оценку исходящей от России угрозы для евроатлантической безопасности - заявление премьеров стран Балтии

Страны Балтии выступают за укрепление позиций НАТО в Европе на фоне активных действий России, в частности в кибер-пространстве, в свою очередь балтийские страны подтвердили договоренность об увеличении финансирования Альянса, говорится в заявлении премьеров Литвы, Латвии и Эстонии в преддверии саммита НАТО.

"Мы надеемся, что саммит представит четкую и твердую оценку исходящей от России угрозы, и оптимизирует ответ НАТО. РФ стремится дестабилизировать НАТО и нарушить безопасность среди союзников и партнеров НАТО. Военное поведение России, а также ее обычные и ядерные вооружения, представляют угрозу для евроатлантической безопасности", - говорится в совместном заявлении, принятом в понедельник премьерами Литвы, Латвии и Эстонии.

В нем подчеркивается, что Россия ведет "опасную кибернетическую деятельность, распространяя дезинформацию и вмешиваясь в выборы, используя раздробленность в демократических обществах".

Премьеры выразили надежду, что союзники "возьмут обязательства по укреплению и модернизации структуры сил НАТО в соответствии с требованиями коллективной обороны".

Они подчеркнули важность дальнейшего военного присутствия союзников в Балтийских государствах, необходимость продолжать укрепление оборонного сотрудничества государств Балтии. Кроме того, в этом заявлении подтверждается политика открытых дверей блока.

Страны Балтии, в свою очередь, повторяют свое обязательство увеличить расходы на оборону и выделять на оборону минимум 2% валового внутреннего продукта.

Общую позицию сформулировали премьер Литвы Ингрида Шимоните, премьер Латвии Кришьянис Кариньш и премьер Эстонии Кайя Каллас.

Саммит НАТО пройдет 14 июня.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]