Пашинян оформил отпуск перед досрочными парламентскими выборами в Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в связи с участием в агитационной кампанией перед назначенными на 20 июня досрочными парламентскими выборами будет находиться в отпуске с 7 июня по 18 июня.

"Руководствуясь ч. 4 ст. 18 Закона Республики Армения "О структуре и деятельности правительства", исполняющему обязанности премьер-министра Республики Армения Николу Пашиняну с 7 по 18 июня 2021 года включительно предоставляется часть ежегодного отпуска 2020/2021 г.", - говорится в сообщении на сайте правительством Армении.

Пашиняна во время отпуска заменит и.о. вице-премьера Тигран Авинян.