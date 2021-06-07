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Регион 07.06.2021 19:06

Пашинян оформил отпуск перед досрочными парламентскими выборами в Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в связи с участием в агитационной кампанией перед назначенными на 20 июня досрочными парламентскими выборами будет находиться в отпуске с 7 июня по 18 июня.

"Руководствуясь ч. 4 ст. 18 Закона Республики Армения "О структуре и деятельности правительства", исполняющему обязанности премьер-министра Республики Армения Николу Пашиняну с 7 по 18 июня 2021 года включительно предоставляется часть ежегодного отпуска 2020/2021 г.", - говорится в сообщении на сайте правительством Армении.

Пашиняна во время отпуска заменит и.о. вице-премьера Тигран Авинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ, ОТПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]