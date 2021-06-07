Президент Молдавии создала независимый Антикоррупционный комитет

Президент Молдавии Майя Санду в понедельник подписала указ о создании независимого Антикоррупционного комитета, который в том числе будет финансироваться за счет внешней поддержки Евросоюза и США.
"Новая структура займется исследованием коррупции в особо крупных размерах и будет информировать население о таких случаях. Надеемся, что эта информация пригодится правоохранительным органам, которые должны заниматься этим по долгу службы. К сожалению, государственные институты, которые должны бороться с коррупцией, работают очень медленно, гораздо медленнее, чем группировки, которые обворовывают страну", - заявила Санду на брифинге.
Она уточнила, что комитет будет бороться "с молдавскими ворами, которые известны и на международном уровне".
"Именно поэтому партнеры по развитию понимают сложность ситуации в Молдове и готовы помочь. Работа комитета будет финансово поддерживаться Евросоюзом и США", - отметила президент.
В состав комитета войдут как местные известные эксперты и журналисты, так и зарубежные специалисты.
По словам Санду, в состав комитета включены американский эксперт, имеющий опыт борьбы с коррупцией в Косово, Афганистане, Украине Джеймс Вассерстром (James Wasserstrom), главный редактор издания "Ziarul de garda" ("Сторожевая газета") Алина Раду, словацкий эксперт, бывший председатель GRECO (Группа государств по борьбе с коррупцией) Драго Кос, румынский эксперт Лаура Штефан, юрист Надежда Хриптиевская, экономист Тамара Разина.
Первое заседание комитета назначено на вторник, 8 июня.
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