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СНГ 07.06.2021 21:26

Президент Молдавии создала независимый Антикоррупционный комитет

Президент Молдавии Майя Санду в понедельник подписала указ о создании независимого Антикоррупционного комитета, который в том числе будет финансироваться за счет внешней поддержки Евросоюза и США.

"Новая структура займется исследованием коррупции в особо крупных размерах и будет информировать население о таких случаях. Надеемся, что эта информация пригодится правоохранительным органам, которые должны заниматься этим по долгу службы. К сожалению, государственные институты, которые должны бороться с коррупцией, работают очень медленно, гораздо медленнее, чем группировки, которые обворовывают страну", - заявила Санду на брифинге.

Она уточнила, что комитет будет бороться "с молдавскими ворами, которые известны и на международном уровне".

"Именно поэтому партнеры по развитию понимают сложность ситуации в Молдове и готовы помочь. Работа комитета будет финансово поддерживаться Евросоюзом и США", - отметила президент.

В состав комитета войдут как местные известные эксперты и журналисты, так и зарубежные специалисты.

По словам Санду, в состав комитета включены американский эксперт, имеющий опыт борьбы с коррупцией в Косово, Афганистане, Украине Джеймс Вассерстром (James Wasserstrom), главный редактор издания "Ziarul de garda" ("Сторожевая газета") Алина Раду, словацкий эксперт, бывший председатель GRECO (Группа государств по борьбе с коррупцией) Драго Кос, румынский эксперт Лаура Штефан, юрист Надежда Хриптиевская, экономист Тамара Разина.

Первое заседание комитета назначено на вторник, 8 июня.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРРУПЦИЯ, БОРЬБА, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]