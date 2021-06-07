Moderna подала запрос европейскому регулятору на применения вакцины от COVID-19 среди подростков

Фармацевтическая компания Moderna в понедельник сообщила, что подала запрос в Европейское агентство лекарственных средства (ЕМА) для одобрения применения среди подростков разработанной ею вакцины от коронавируса.

"Moderna сегодня объявила, что подала заявку в ЕМА на одобрение при соблюдении ряда условий ее вакцины от COVID-19 среди подростков", - говорится в заявлении компании.

"Мы рады, что вакцина Moderna высоко эффективна в предотвращении заражения COVID-19 у подростков", - добавил гендиректор Moderna Стефан Бансель.

Он отметил, что компания уже подала соответствующий запрос канадскому регулятору и планирует подать заявку и в США.

Европейские СМИ отмечают, что в случае одобрения ЕМА данной вакцины, она станет вторым препаратом, разрешённом в ЕС для вакцинирования подростков. В мае европейский регулятор дал разрешение на применение вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech.

Ранее Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса COVID-19 эффективна и безопасна для подростков в возрасте от 12 до 18 лет.