Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0686 RUR   0.0233 GBR   2.4047 TRY   0.196

Цена на нефть

04.06 $/bbl   WTI 69.62 0.81 Brent 71.89 0.58

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 07.06.2021 18:46

Moderna подала запрос европейскому регулятору на применения вакцины от COVID-19 среди подростков

Фармацевтическая компания Moderna в понедельник сообщила, что подала запрос в Европейское агентство лекарственных средства (ЕМА) для одобрения применения среди подростков разработанной ею вакцины от коронавируса.

"Moderna сегодня объявила, что подала заявку в ЕМА на одобрение при соблюдении ряда условий ее вакцины от COVID-19 среди подростков", - говорится в заявлении компании.

"Мы рады, что вакцина Moderna высоко эффективна в предотвращении заражения COVID-19 у подростков", - добавил гендиректор Moderna Стефан Бансель.

Он отметил, что компания уже подала соответствующий запрос канадскому регулятору и планирует подать заявку и в США.

Европейские СМИ отмечают, что в случае одобрения ЕМА данной вакцины, она станет вторым препаратом, разрешённом в ЕС для вакцинирования подростков. В мае европейский регулятор дал разрешение на применение вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech.

Ранее Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса COVID-19 эффективна и безопасна для подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВАКЦИНА, ПОДРОСТКИ, ЗАПРОС


Похожие новости


Мишель и Макрон не считают приоритетом на данном этапе вопрос о патентах на антиковидные вакцины ЕС начал переговоры с BioNTech и Pfizer о поставках в 2022-2023гг еще 1,8 млрд доз вакцин - глава Еврокомиссии Глава РФПИ рассчитывает, что вакцина Спутник V может получить одобрение на применение в ЕС уже в марте Фон дер Ляйен сообщила о дополнительном заказе 300 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer В ЕС настаивают на доказательствах безопасности вакцины от коронавируса Марафон по сбору взносов на разработку вакцины от COVID-19 завершится саммитом и концертом

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]