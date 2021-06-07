Путин и Мишель обсудили разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе - Кремль

В ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем были обстоятельно рассмотрены вопросы отношений России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем, в том числе Карабах, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с учетом важности дальнейшей последовательной реализации Заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. "Среди приоритетных задач обозначено разблокирование экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения", - отмечается в сообщении.

Мишель выразил поддержку проводимой работе, в том числе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).