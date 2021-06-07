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Регион 07.06.2021 18:55

Путин и Мишель обсудили разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе - Кремль

В ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем были обстоятельно рассмотрены вопросы отношений России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем, в том числе Карабах, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с учетом важности дальнейшей последовательной реализации Заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. "Среди приоритетных задач обозначено разблокирование экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения", - отмечается в сообщении.

Мишель выразил поддержку проводимой работе, в том числе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЕС, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]