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Дальнее зарубежье 07.06.2021 19:52

НАТО контактирует с РФ по вопросу созыва СРН, однако положительного ответа пока нет - Столтенберг

НАТО в настоящее время обсуждает с российской стороной возможность созыва Совета Россия - НАТО (СРН), заявил в понедельник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы предложили России провести новое заседание СРН. Пока что мы не получили положительного ответа. Однако мы поддерживаем контакты с Россией насчет возможности проведения такого заседания", - сказал он, выступая в Атлантическом совете.

Столтенберг в очередной раз напомнил, что НАТО в том, что касается России, придерживается политики, сочетающей усиление оборонных возможностей и диалог.

"Россия - наш сосед. Нам нужно обсуждать такие темы, как контроль над вооружениями", - сказал генсек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, РОССИЯ, СОВЕТ, СОЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]