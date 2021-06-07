НАТО контактирует с РФ по вопросу созыва СРН, однако положительного ответа пока нет - Столтенберг

НАТО в настоящее время обсуждает с российской стороной возможность созыва Совета Россия - НАТО (СРН), заявил в понедельник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы предложили России провести новое заседание СРН. Пока что мы не получили положительного ответа. Однако мы поддерживаем контакты с Россией насчет возможности проведения такого заседания", - сказал он, выступая в Атлантическом совете.

Столтенберг в очередной раз напомнил, что НАТО в том, что касается России, придерживается политики, сочетающей усиление оборонных возможностей и диалог.

"Россия - наш сосед. Нам нужно обсуждать такие темы, как контроль над вооружениями", - сказал генсек.