Администрация Байдена рассчитывает на прогнозируемые отношения с Москвой - Госдеп

Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает иметь с Россией более стабильные отношения, но всегда будет указывать Москве на ее действия, заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер в понедельник на пресс-конференции в Тбилиси.

"Президент Байден желает иметь с Россией более стабильные и прогнозируемые отношения", - сказал он.

Он подчеркнул, что США остаются верным партнером Грузии.

"У Грузии нет более верного и сильного партнера, чем США, а это означает, мы будем способствовать развитию демократии и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии", - сказал Рикер.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал позитивной состоявшуюся встречу.

"У нас была очень позитивная встреча. Этот визит ясно говорит о растущем интересе и участии США в регионе Южного Кавказа", - написал Гарибашвили в Твиттере.

По его словам, на встрече внимание было обращено на главные направления стратегического партнерства между Грузией и США, а также на региональную безопасность.

При этом министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил журналистам, что в ходе обсуждения темы интеграции Грузии в НАТО Рикер заверил: позиция руководства США по вопросу достигнутого Грузией прогресса на пути интеграции в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО будет четкой.