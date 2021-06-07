Нефть WTI отступила от максимума более чем за 2,5 года, Brent на уровне $71,36 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник, при этом WTI отступила от достигнутого ранее в ходе торгов максимума более чем за два с половиной года на уровне $70 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 в понедельник составляет $71,36 за баррель, что на $0,53 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,11 за баррель, что на $0,51 (0,73%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов WTI коснулась сессионного максимума в $70 за баррель. Последний раз котировки находились на этой отметке или выше в октябре 2018 года, по данным FactSet.

Согласно информации Dow Jones, Brent завершила торги в пятницу на максимуме с 21 мая 2019 года, WTI - на максимуме с 17 октября 2018 года. За минувшую неделю Brent прибавила в цене 4,6%, WTI - 5%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали сигналы о том, что массовая вакцинация в США и Европе, а также снятие карантинных ограничений способствуют высвобождению отложенного спроса на энергоносители.

Помимо этого, стимулировало рост цен затягивание переговоров по иранской ядерной программе, ослабившее ожидания притока на рынок дополнительных объемов нефти, а также осторожный подход ОПЕК+ к наращиванию добычи.

Страны ОПЕК+ по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания решили пока не менять планы по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, в то время как перспективы иранской нефти пока неясны.

Перспективы восстановления спроса на нефть по-прежнему поддерживают оптимизм участников рынка, говорит аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Однако, по словам некоторых экспертов, некоторое давление на цены могли оказать опубликованные в понедельник данные о падении импорта КНР. Страна в мае импортировала 9,69 млн баррелей нефти в сутки, что на 14,6% ниже, чем годом ранее. В апреле импорт составил 9,86 млн б/с.

"Это означает, что китайские нефтеперерабатывающие компании не хотят импортировать по таким высоким ценам и предпочитают сокращать запасы", - считают аналитики ING.

Аналитики Saxo Bank также отмечают, что "в США запасы бензина на сезонном минимуме, а впереди лето и ожидаемый взлет автомобильной активности, при этом запасы сырой нефти на хабе в Кушинге отстают от среднего за пять лет".

"Ситуация осложняется тем, что сланцевые добытчики, ранее пострадавшие от обвала цен на нефть после бума, на этот раз более осторожно реагируют на рост цен - явного увеличения добычи пока не наблюдается", - сказал глава отдела стратегии Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.