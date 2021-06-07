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США ищут партнеров, чтобы наказывать укрывающие кибермошенников страны - глава госдепа

США работают с партнерами над созданием коалиции по борьбе против кибератак, проводимых с применением компьютерных программ-вымогателей, заявил в понедельник глава госдепа Энтони Блинкен.

"Мы стараемся создать международную коалицию, цель которой - добиваться того, чтобы страны, укрывающих авторов подобных кибератак, несли за это ответственность", - сказал он на слушаниях в Палате представителей.

Блинкен отметил, что США, причем не только федеральным ведомствам, но и частному сектору, нужно наращивать защиту от кибератак.

На прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия должна прилагать больше усилий для борьбы против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, если хочет показать, что всерьез борется против этой проблемы.

"Снова и снова мы видим, что очень большая часть авторов кибератак находится в России. (...) Если власти РФ хотят показать, что всерьез намерены решать эту проблему, то у них масса возможностей, чтобы продемонстрировать реальный прогресс. Пока что мы этого прогресса не видим", - сказал он в интервью газете The Wall Street Journal.

По словам главы ФБР, в настоящее время его ведомство расследует случаи применения в США около 100 разных компьютерных вирусов-вымогателей. Он отметил, что, судя по количеству жалоб, поступивших в ФБР от частных компаний, за прошлый год количество кибератак с использованием таких программ выросло втрое.

Борьбу против такого вида киберугроз он сравнил с борьбой США против терроризма после терактов 9 сентября 2001 года. "Помогать должны не только правительственные структуры, но и частный сектор и даже рядовые американские граждане", - добавил он.

7 мая хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн. Власти США полагают, что на несколько дней работу трубопровода парализовала группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры живут в России, однако при этом не имеют отношения к властям РФ.

Затем западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглась кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании. ФБР приписало атаку сервисам REvil и Sodinokibi. Предполагается, что это разные названия одной и той же группы хакеров, сформированной, по мнению некоторых зарубежных СМИ, в России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет тему увеличения количества кибератак, приписываемых хакерам из РФ, в том числе атаку на заводы корпорации-производителя мяса JBS.

Байден отмечал, что рассматривает вопрос о возможном ответе России в связи с недавними кибератаками. "Мы внимательно изучаем этот вопрос", - сказал ранее Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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Тэги: США, КИБЕРАТАКИ, КОАЛИЦИЯ


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