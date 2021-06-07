Главы МИД Франции и ФРГ совместно обсудили с Лавровым кризис между Арменией и Азербайджаном

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе, сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве.

"Параллельно с обсуждением Украины министр (Ле Дриан - ИФ) упомянул усилия Франции по достижению деэскалации напряженности между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

По словам министра, Франция готова продолжать сотрудничать по этому вопросу с Россией: обе страны являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ вместе с США.