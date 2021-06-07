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Регион 07.06.2021 22:01

Главы МИД Франции и ФРГ совместно обсудили с Лавровым кризис между Арменией и Азербайджаном

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе, сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве.

"Параллельно с обсуждением Украины министр (Ле Дриан - ИФ) упомянул усилия Франции по достижению деэскалации напряженности между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

По словам министра, Франция готова продолжать сотрудничать по этому вопросу с Россией: обе страны являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ вместе с США.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, РОССИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]