Главы МИД РФ, Франции и ФРГ подчеркнули безальтернативность Минских соглашений по Донбассу

В ходе трехстороннего разговора министров иностранных России, Франции и ФРГ был проведен обмен мнениями о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе.

"Была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств", - говорится в сообщении МИД РФ.

Телефонный разговор глав МИД трех стран Сергея Лаврова, Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса состоялся в понедельник

"Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать "Комплекс мер", равно как и решения "нормандского саммита" в декабре 2019 г. в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям", - отмечается в сообщении.

Лавров "особо подчеркнул недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине, курса киевских властей на насильственную украинизацию национальных меньшинств, подавление политических оппонентов и СМИ, потакание неонацистам".

МИД РФ информирует, что министры провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта на Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая с.г. очередной видеоконференции политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Согласно сообщению, были также затронуты некоторые аспекты ситуации на Балканах. Лавров, в частности, "отметил назревшую необходимость закрытая Аппарата Высокого представителя в Боснии и Герцеговине и передачи полноты власти и ответственности за судьбу страны властям БиГ в соответствии с принципами Дейтонского соглашения". "Попытки назначения на этот пост нового представителя в отсутствие консенсуса в Руководящем комитете, между самими боснийскими сторонами и в обход СБ ООН несовместимы с интересами стабилизации БиГ", - говорится в сообщении.

Министры трех стран обсудили также ряд других вопросов международной повестки дня.