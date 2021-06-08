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Это интересно 08.06.2021 10:20

Выручка "русских торгов" Christie`s составила более 6 млн фунтов стерлингов

Общая выручка аукционного дома Christie`s по итогам "русских торгов" составила 6,2 млн фунтов стерлингов (8,7 млн долларов), сообщили в аукционном доме.

"Летний аукцион русского искусства Christie`s завершился сегодня в Лондоне с результатом 6 191 750. Торги прошли в живом формате и привлекли более 100 покупателей, участвовавших в зале, по телефону и онлайн", - говорился в сообщении аукционного дома.

Так, во время торгов с молотка ушли работы Дмитрия Левицкого "Портрет императора Павла I" (862 тысяч фунтов стерлингов), Константина Горбатова "Невидимый град Китеж" (525 тысяч фунтов стерлингов), Сергея Чехонина "Натюрморт с розами, анемонами и хризантемами в китайской вазе" (275 тысяч фунтов стерлингов) и Дмитрия Пригова "Шесть композиций из серии Appearances" (22,5 тысячи фунтов стерлингов). С абсолютным успехом, как отметили в аукционном доме, продана коллекция произведений Фаберже, ранее принадлежавшая Александре Анастасии Гамильтон, герцогине Аберкорнской. 18 лотов в общей сумме принесли 954 тысяч фунтов стерлингов. Фаворитом собрания стала фигурка слона с башенкой из обсидиана, украшенная золотом, драгоценными камнями и эмалью, ушедшая с молотка за 237 тысяч фунтов стерлингов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АУКЦИОН, ТОРГИ, ВЫРУЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]