Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае

Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) после трех месяцев оттока золота в мае показали приток 61,3 тонны на $3,4 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC).
По мнению ассоциации, это является отражением роста инвестиционного спроса вслед за ростом цен на золото, а также новых опасений по поводу инфляции, ослабления доллара и снижения реальной доходности.
При этом в общей сложности за первые 5 месяцев года мировые ETF потеряли 133,6 тонны золота на $7 млрд. На конец мая объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 628,4 тонны на $221,9 млрд.
Биржевой фонд российского ВТБ - "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой" - в мае закупил 10 кг золота, за 5 месяцев - 291 кг (статистка WGC это не учитывает). На конец мая объем драгметалла в портфеле фонда составил 584 кг на 2,6 млрд рублей, следует из материалов фонда.
В начале июня цены на золото обновили 5-месячный максимум. Стоимость августовских фьючерсов поднималась до $1918,6 за унцию. В мае драгметалл подорожал почти на 8%, что стало самым существенным месячным повышением цены с июля прошлого года.
Баку обсуждает с ЕБРР участие банка в восстановлении Карабаха
Любое подключение международных организаций к переговорам возможно лишь с согласия Баку и Еревана - Лавров
Борьба с COVID-19 требует объединения усилий мирового сообщества, не все оказались к этому готовы - Путин
Выручка "русских торгов" Christie`s составила более 6 млн фунтов стерлингов
Число заражений COVID-19 в мире превысило 173,6 млн - университет Джонса Хопкинса
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на юге Азербайджана
В Пекине вакцинацию от COVID-19 прошли более 14 млн человек
Минск надеется на форуме регионов Белоруссии и РФ подписать контракты на $900 млн
Военные учения Arctic Challenge противоречат мирному развитию Арктического региона - посольство России в США
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?