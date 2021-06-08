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Макроэкономика 08.06.2021 11:26

Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае

Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) после трех месяцев оттока золота в мае показали приток 61,3 тонны на $3,4 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC).

По мнению ассоциации, это является отражением роста инвестиционного спроса вслед за ростом цен на золото, а также новых опасений по поводу инфляции, ослабления доллара и снижения реальной доходности.

При этом в общей сложности за первые 5 месяцев года мировые ETF потеряли 133,6 тонны золота на $7 млрд. На конец мая объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 628,4 тонны на $221,9 млрд.

Биржевой фонд российского ВТБ - "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой" - в мае закупил 10 кг золота, за 5 месяцев - 291 кг (статистка WGC это не учитывает). На конец мая объем драгметалла в портфеле фонда составил 584 кг на 2,6 млрд рублей, следует из материалов фонда.

В начале июня цены на золото обновили 5-месячный максимум. Стоимость августовских фьючерсов поднималась до $1918,6 за унцию. В мае драгметалл подорожал почти на 8%, что стало самым существенным месячным повышением цены с июля прошлого года.

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Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ETF, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]