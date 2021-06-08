Фонд Агрострахования направит около 66 тыс. манатов на закупку ПО и оборудования

Фонд аграрного страхования Азербайджана определился с поставщиком IT-оборудования, лицензий, программного обеспечения и офисного оборудования, говорится в объявлении Фонда.

Согласно сообщению, победителем соответствующего тендера, объявленного Фондом, стала компания Isoft.

С ней 7 июня был заключен контракт на сумму 65 тыс. 862,88 манатов.

А.Мамедов