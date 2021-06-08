Лянкаранский госуниверситет отбирает подрядчика для строительства нового учебного корпуса

Лянкаранский государственный университет отбирает подрядчика на строительство нового учебного корпуса.
Отбор проводится методом открытого тендера.
2-ой учебный корпус будет пятиэтажным.
Стоимость участия в тендере 7 тыс. манатов.
Предложения компаний принимаются до 18:00 8 июля. Процедура вскрытия предложений состоится 9 июля в 17:00.
Б.Рустамбеков
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