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08.06.2021 11:09

ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог

Исполнительная власть Гедабекского района направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог, тупиков и площадей.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Еrdagi» подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта – 804,995 тыс. манатов

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕДАБЕК, ДОРОГИ, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]