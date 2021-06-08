ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог

Исполнительная власть Гедабекского района направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог, тупиков и площадей.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Еrdagi» подписан соответствующий контракт.
Сумма контракта – 804,995 тыс. манатов
Б.Рустамбеков
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