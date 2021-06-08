Авиакомпания S7 запустит прямые полеты в Азербайджан из Астрахани

Российская авиакомпания «S7» с 16 июня начнет выполнение рейсов по маршруту Астрахань-Баку.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на российские СМИ, полеты будут совершаться раз в неделю - по средам.
Время вылета из Астрахани по расписанию в 11:10 по местному времени, прилет в Баку – в 12:35. Из столицы Азербайджана вылет запланирован на 08:10 по местному времени с прибытием в Астрахань в 09:40. Время в пути составит 1,5 часа.
С 3 июня перелёты по маршруту Баку-Астрахань уже выполняет авиакомпания AZAL. Время прибытие воздушного судна в Астрахань - 19:30, вылет в обратном направлении – в 22:00.
S7 - одна из крупнейших российских авиакомпаний. В 2020 году перевезла 12,3 млн пассажиров (-31% г/г). Базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево". Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.
Н.Аббасова
Баку обсуждает с ЕБРР участие банка в восстановлении Карабаха
Любое подключение международных организаций к переговорам возможно лишь с согласия Баку и Еревана - Лавров
Борьба с COVID-19 требует объединения усилий мирового сообщества, не все оказались к этому готовы - Путин
Выручка "русских торгов" Christie`s составила более 6 млн фунтов стерлингов
Число заражений COVID-19 в мире превысило 173,6 млн - университет Джонса Хопкинса
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на юге Азербайджана
В Пекине вакцинацию от COVID-19 прошли более 14 млн человек
Минск надеется на форуме регионов Белоруссии и РФ подписать контракты на $900 млн
Военные учения Arctic Challenge противоречат мирному развитию Арктического региона - посольство России в США
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?