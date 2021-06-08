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Транспорт и связь 08.06.2021 11:34

Авиакомпания S7 запустит прямые полеты в Азербайджан из Астрахани

Российская авиакомпания «S7» с 16 июня начнет выполнение рейсов по маршруту Астрахань-Баку.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на российские СМИ, полеты будут совершаться раз в неделю - по средам.

Время вылета из Астрахани по расписанию в 11:10 по местному времени, прилет в Баку – в 12:35. Из столицы Азербайджана вылет запланирован на 08:10 по местному времени с прибытием в Астрахань в 09:40. Время в пути составит 1,5 часа.

С 3 июня перелёты по маршруту Баку-Астрахань уже выполняет авиакомпания AZAL. Время прибытие воздушного судна в Астрахань - 19:30, вылет в обратном направлении – в 22:00.

S7 - одна из крупнейших российских авиакомпаний. В 2020 году перевезла 12,3 млн пассажиров (-31% г/г). Базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево". Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

Н.Аббасова

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Тэги: АСТРАХАНЬ, S7, РЕЙСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]