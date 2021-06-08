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Инфраструктура и тендеры 08.06.2021 11:40

SIF подписал контракт с Deloitte & Touche на оказание ряда услуг

Фонд развития предпринимательства (SIF) привлек консультанта на оказание ряда услуг.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с компанией «Deloitte & Touche» подписан контракт на выполнение следующих работ: оказание технической поддержки программы «Контроль над оборотом средств фонда»; «Подготовку нового программного обеспечения по автоматизации управления и объединение с существующей программой в единый центр»; оказание консультативных услуг по усовершенствованию внутренних правил SIF; обновлению устава и должностных инструкций и подготовка критериев оценки их деятельности.

Сумма контракта – 57,702 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SIF, DELOITTE/TOUCHE, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]