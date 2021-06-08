SIF подписал контракт с Deloitte & Touche на оказание ряда услуг

Фонд развития предпринимательства (SIF) привлек консультанта на оказание ряда услуг.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с компанией «Deloitte & Touche» подписан контракт на выполнение следующих работ: оказание технической поддержки программы «Контроль над оборотом средств фонда»; «Подготовку нового программного обеспечения по автоматизации управления и объединение с существующей программой в единый центр»; оказание консультативных услуг по усовершенствованию внутренних правил SIF; обновлению устава и должностных инструкций и подготовка критериев оценки их деятельности.

Сумма контракта – 57,702 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков