SIF подписал контракт с Deloitte & Touche на оказание ряда услуг

Фонд развития предпринимательства (SIF) привлек консультанта на оказание ряда услуг.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с компанией «Deloitte & Touche» подписан контракт на выполнение следующих работ: оказание технической поддержки программы «Контроль над оборотом средств фонда»; «Подготовку нового программного обеспечения по автоматизации управления и объединение с существующей программой в единый центр»; оказание консультативных услуг по усовершенствованию внутренних правил SIF; обновлению устава и должностных инструкций и подготовка критериев оценки их деятельности.
Сумма контракта – 57,702 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
Баку обсуждает с ЕБРР участие банка в восстановлении Карабаха
Любое подключение международных организаций к переговорам возможно лишь с согласия Баку и Еревана - Лавров
Борьба с COVID-19 требует объединения усилий мирового сообщества, не все оказались к этому готовы - Путин
Выручка "русских торгов" Christie`s составила более 6 млн фунтов стерлингов
Число заражений COVID-19 в мире превысило 173,6 млн - университет Джонса Хопкинса
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на юге Азербайджана
В Пекине вакцинацию от COVID-19 прошли более 14 млн человек
Минск надеется на форуме регионов Белоруссии и РФ подписать контракты на $900 млн
Военные учения Arctic Challenge противоречат мирному развитию Арктического региона - посольство России в США
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?