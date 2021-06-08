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Регион 08.06.2021 15:31

Тегеран подверг критике позицию МАГАТЭ о взаимодействии с Ираном

Представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади во вторник раскритиковал одностороннюю позицию МАГАТЭ по вопросу сотрудничества с Тегераном, подчеркнув, что такой подход может пагубно повлиять на взаимодействие сторон в будущем.

"Недавние высказывания генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси отражают одностороннее отношение секретариата МАГАТЭ касательно сотрудничества с Ираном, а также игнорирование уровня двусторонних отношений", - приводит агентство "Тасним" слова Гарибабади.

"Это может стать препятствием на пути будущего взаимодействия между двумя сторонами", - подчеркнул Гарибабади.

Комментируя заявления Гросси о взаимодействии Тегерана с МАГАТЭ, представитель заявил, что "конструктивное сотрудничество требует благоприятной обстановки, а также недопущения предварительных суждений и выражений ложной обеспокоенности".

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Тегеран по-прежнему не взаимодействует с инспекторами агентства.

По словам Гросси, он обеспокоен отсутствием результатов технических обсуждений между МАГАТЭ и Ираном, а также отсутствием прогресса в прояснении вопросов агентства, касающихся проведения Тегераном работ в ядерной сфере. По словам Гросси, Иран не предоставил объяснений по частицам урана, обнаруженным на нескольких иранских объектах, что "серьезно влияет на способность агентства предоставить подтверждение мирного характера иранской ядерной программы".

В конце мая в МАГАТЭ сообщили, что иранские власти ограничили мониторинговую деятельность инспекторов агентства. При этом ранее Гросси заявил, что агентство и Тегеран на месяц - до 24 июня - продлили действие соглашения о мониторинге иранских ядерных объектов международными инспекторами. По его словам, на переговорах МАГАТЭ и Ирана стороны также согласовали то, что информация, собранная агентством при инспекции иранских ядерных объектов, продолжит храниться у МАГАТЭ.

Кроме того, в начале марта Гросси сообщил, что Иран принял предложение МАГАТЭ о сотрудничестве в прояснении вопросов, касающихся обнаружения частиц незадекларированного ядерного материала не некоторых иранских объектах.

Ранее Иран, недовольный состоянием выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, приступил к поэтапному отказу от соблюдения его условий. Так, с 23 февраля Иран прекратил добровольное выполнение норм дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, который предусматривает инспекции и внезапные проверки со стороны МАГАТЭ ядерных объектов Ирана. Этот шаг был предпринят из-за отказа США отменить антииранские санкции.

Иран и международные посредники проводят в Вене переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона к ядерному соглашению по иранскому атому (СВПД).

США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения. Теперь стороны стремятся согласовать, каким образом обе страны могут вернуться к соблюдению соглашения.

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, ПОЗИЦИЯ, КРИТИКА


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