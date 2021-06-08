Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) США ведет проверку в связи с волатильностью акций сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. и других популярных среди розничных инвесторов компаний, сообщает Bloomberg.
SEC проверяет недавний скачок популярных среди индивидуальных инвесторов акций
"Сотрудники SEC продолжают следить за рынком в связи с сохраняющейся волатильностью некоторых акций, чтобы определить наличие нарушений на рынке, манипулятивной торговли или других противоправных действий", - заявил регулятор.
Комиссия также отметила, что примет меры для защиты розничных инвесторов, если будут выявлены нарушения федерального законодательства о ценных бумагах.
Акции AMC в понедельник подорожали на 14,8% после падения по итогам двух предыдущих торговых сессий. Резкое подорожание акций сети кинотеатров в последнее время произошло, несмотря на неоднозначные фундаментальные факторы. Регуляторы опасаются, что инвесторы могут понести значительные потери, если бумаги компании рухнут.
Ранее SEC заявляла, что ведет расследование в связи с резким подорожанием в январе акций сети магазинов видеоигр GameStop Corp. Регулятор пытался выяснить, использовали ли трейдеры онлайн-платформы, чтобы призывать других инвесторов скупать определенные ценные бумаги.
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