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Финансы 08.06.2021 19:08

SEC проверяет недавний скачок популярных среди индивидуальных инвесторов акций

Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) США ведет проверку в связи с волатильностью акций сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. и других популярных среди розничных инвесторов компаний, сообщает Bloomberg.

SEC проверяет недавний скачок популярных среди индивидуальных инвесторов акций

"Сотрудники SEC продолжают следить за рынком в связи с сохраняющейся волатильностью некоторых акций, чтобы определить наличие нарушений на рынке, манипулятивной торговли или других противоправных действий", - заявил регулятор.

Комиссия также отметила, что примет меры для защиты розничных инвесторов, если будут выявлены нарушения федерального законодательства о ценных бумагах.

Акции AMC в понедельник подорожали на 14,8% после падения по итогам двух предыдущих торговых сессий. Резкое подорожание акций сети кинотеатров в последнее время произошло, несмотря на неоднозначные фундаментальные факторы. Регуляторы опасаются, что инвесторы могут понести значительные потери, если бумаги компании рухнут.

Ранее SEC заявляла, что ведет расследование в связи с резким подорожанием в январе акций сети магазинов видеоигр GameStop Corp. Регулятор пытался выяснить, использовали ли трейдеры онлайн-платформы, чтобы призывать других инвесторов скупать определенные ценные бумаги.

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Тэги: США, SEC, АКЦИИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]