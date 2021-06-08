Немецкое командование решило вывезти алкоголь из Афганистана, а не уничтожать, чтобы не загрязнять природу

Немецкое командование решило вывозить алкоголь из Афганистана, а не уничтожать, чтобы не загрязнять природу, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы бундесвера.

"Это мусульманская страна, продать алкоголь там на месте или отдать какой-либо фирме нельзя, уничтожить тоже нельзя из соображений защиты природы. Было решено вывезти", - сказал собеседник агентства во вторник.

Министерство обороны ФРГ в связи с планами по выводу войск из Афганистана решило забрать и запасы алкоголя, около 22,6 тыс. литров которого осталось у немцев в Афганистане после того, как командование запретило военнослужащим употреблять алкоголь из-за растущей напряженности в стране на фоне подготовки сил НАТО к выводу контингента.

"Осталось три паллеты с банками смешанных напитков на основе пива, 25 паллет с пивными банками и одна паллета с шампанским и вином. Всего 22,6 тыс. литров напитков", - уточнил представитель минобороны.

До распоряжения командования в Афганистане немецкие солдаты имели право на две порции алкогольных напитков ежедневно в специально отведенное для этого время.

"Каждый день в определенное время они могли получить до двух доз пива по 0,33 литра или вместо этого один бокал вина", - сказал собеседник агентства.

По его словам, фирму, которая будет вывозить алкоголь, уже нашли, она заберет алкоголь и перепродаст его, деньги, полученные за продажу алкоголя, пойдут на оплату услуг этой фирмы.