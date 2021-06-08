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СНГ 08.06.2021 15:10

Иски на общую сумму $99 млрд предъявлены к РФ

В рамках арбитража к России предъявлено исков на 99 миллиардов долларов, заявил полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

"В настоящее время 37 идет процессов в арбитражной юрисдикции, и в рамках этих процессов к Российской Федерации предъявлены иски на общую сумму 99 млрд долларов", - сказал Минх во вторник на заседании Госдумы.

Он отметил, что "несколькими годами ранее эта сумма была скромнее - 35 миллиардов долларов".

По словам Минха, тенденция здесь наметилась к увеличению, и, в частности, это связано "с воссоединением Крыма с РФ".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИСКИ, СУММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]