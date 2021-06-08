Иски на общую сумму $99 млрд предъявлены к РФ

В рамках арбитража к России предъявлено исков на 99 миллиардов долларов, заявил полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

"В настоящее время 37 идет процессов в арбитражной юрисдикции, и в рамках этих процессов к Российской Федерации предъявлены иски на общую сумму 99 млрд долларов", - сказал Минх во вторник на заседании Госдумы.

Он отметил, что "несколькими годами ранее эта сумма была скромнее - 35 миллиардов долларов".

По словам Минха, тенденция здесь наметилась к увеличению, и, в частности, это связано "с воссоединением Крыма с РФ".