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Внешняя политика 08.06.2021 15:02

Помощник госсекретаря США начал визит в Азербайджан

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер прибыл во вторник в Азербайджан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве США в Баку.

«В ходе двухдневного визита он проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, на которых будут обсуждаться двусторонние и региональные вопросы», - подчеркнули в посольстве.

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, ДИПЛОМАТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]