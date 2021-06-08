Помощник госсекретаря США начал визит в Азербайджан

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер прибыл во вторник в Азербайджан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве США в Баку.
«В ходе двухдневного визита он проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, на которых будут обсуждаться двусторонние и региональные вопросы», - подчеркнули в посольстве.
Р.Ахмедов
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