Бакинская ФБ сократила в 2020г прибыль на 73%

Чистая прибыль Бакинской фондовой биржи (БФБ) по итогам 2020 года составила 826,121 тыс. манатов, что на 72,7% меньше показателя 2019 года.

Согласно опубликованной на сайте БФБ годовой финансовой отчетности, операционные доходы биржи в 2020 году составили 2 млн 198,383 тыс. манатов (спад на 52,7%) в том числе тарифный доход по сделкам – 1 млн 983,223 тыс. манатов (спад на 55,8%).

Операционные расходы биржи в 2020 году составили 1 млн 861,573 тыс. манатов (рост на 46,9%), операционная прибыль – 336,81 тыс. (спад на 90%).

В результате доналоговая прибыль биржи по итогам деятельности в 2020 году составила 1 млн 43,788 тыс. манатов, выплаты по налогу на прибыль – 217,667 тыс. манатов.

Согласно финотчетности, активы БФБ на 1 января 2021 года составляют 12 млн 763,05 тыс. манатов (рост на 7,8%), обязательства – 1 млн 98,105 манатов (рост на 9,7%), капитал – 11 млн 664,945 тыс. манатов (рост на 7,6%).

Акционерами биржи являются 20 организаций. Уставный капитал БФБ составляет 5,04 млн манатов.

А.Мамедов