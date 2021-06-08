Нефтяные цены продолжают снижаться

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов во вторник.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:23 во вторник составляет $70,78 за баррель, что на $0,71 (0,99%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,52 за баррель, что на $0,71 (1,03%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
Давление на рынок оказали данные о падении импорта Китая до пятимесячного минимума в мае. Согласно опубликованным в понедельник данным, Китай в мае импортировал 9,69 млн баррелей нефти в сутки, что на 14,6% ниже, чем годом ранее. В апреле импорт составил 9,86 млн б/с.
Трейдеры также ожидают исхода переговоров между Ираном и мировыми державами в Вене по поводу ядерного соглашения, которые начнутся в четверг. Сделка может привести к увеличению добычи Ирана на 500 тыс. баррелей в сутки, но многие аналитики не рассчитывают на достижение соглашения до президентских выборов в стране на следующей неделе, пишет Trading Economics.
В то же время, на рынке сохраняется уверенность в улучшении перспектив спроса благодаря вакцинации от коронавируса, которая позволяет людям больше путешествовать, пишет Bloomberg.
Восстановление нефтяных цен после падения, вызванного вспышкой коронавируса, несколько раз приостанавливалось, но цены обычно возвращались к росту на фоне повышения спроса. Однако новые вспышки COVID-19 в Азии и Латинской Америке напоминают о том, что восстановление будет неравномерным.
"С точки зрения спроса хорошие новости заключаются в том, что локдауны смягчаются, - сказал главный энергетический аналитик ABN Amro Ханс ван Клиф. - Однако ОПЕК+ не спешит увеличивать добычу и поставки на рынок, поскольку неизвестно, вернется ли Иран или нет".
Между тем трейдеры активно покупают колл-опционы на нефть Brent и WTI с ценой исполнения $100 за баррель и сроком действия до декабря 2022 года, пишет The Wall Street Journal. Нефтяные цены не поднимались до этого уровня с 2014 года, когда давление на рынок оказал приток нефти из США.
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