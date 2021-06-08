Украинский лоукостер SkyUp с 5 июля запускает авиарейс из Львова в Баку

Украинская SkyUp Airlines с 5 июля начнет выполнение рейсов по направлению Львов-Баку-Львов, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться с частотой один раз в неделю по воскресеньям, а в обратном направлении - по понедельникам, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Стоимость билетов по маршруту Львов - Баку составляет 3 270 грн, Баку - Львов — от 3 851 грн.

SkyUp Airlines — украинская бюджетная авиакомпания, основанная в 2016 году и начавшая полёты с мая 2018 года. Базируется в международном аэропорту «Борисполь». Основные направления — Ближний Восток, Северная Африка, Европа.

Парк авиакомпании состоит из 11 воздушных судов: 6 среднемагистральных судов типа «Boeing 737-800 NG», 2 среднемагистральных «Boeing 737-700 NG» и 3 среднемагистральных самолётов «Boeing 737-900 ER».

Н.Аббасова