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Регион 08.06.2021 15:44

Пашинян обещает устроить кадровую чистку госаппарата после досрочных выборов в Армении

После парламентских выборов в Армении в системе государственного управления будет проведена кадровая чистка, заявил и.о. премьер-министра, кандидат на пост главы правительства от партии "Гражданский договор" Никол Пашинян.

Пашинян напомнил, что до смены власти в 2018 году обещал не затевать кадровых перестановок, и свое обещание выполнил, но теперь "чиновники, которые прятались в коридорах народной власти после 2018 года и играли роль троянского коня, будет зачищены".

"Дайте мне мандат на кадровую чистку, мы выбросим всех троянских коней из системы государственного управления Армении. Сегодня присылают фотографии с разных собраний, где людей принудили придти туда. Очевидно, что руководители некоторых учреждений, главы некоторых общин используют административные рычаги, чтобы вывести людей на митинги", - заявил Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЧИНОВНИКИ, ЧИСТКА, ПАШИНЯН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]