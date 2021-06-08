Пашинян обещает устроить кадровую чистку госаппарата после досрочных выборов в Армении

После парламентских выборов в Армении в системе государственного управления будет проведена кадровая чистка, заявил и.о. премьер-министра, кандидат на пост главы правительства от партии "Гражданский договор" Никол Пашинян.

Пашинян напомнил, что до смены власти в 2018 году обещал не затевать кадровых перестановок, и свое обещание выполнил, но теперь "чиновники, которые прятались в коридорах народной власти после 2018 года и играли роль троянского коня, будет зачищены".

"Дайте мне мандат на кадровую чистку, мы выбросим всех троянских коней из системы государственного управления Армении. Сегодня присылают фотографии с разных собраний, где людей принудили придти туда. Очевидно, что руководители некоторых учреждений, главы некоторых общин используют административные рычаги, чтобы вывести людей на митинги", - заявил Пашинян.