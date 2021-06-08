ООО «BakuBus» отбирает аудитора за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и предоставлению аудиторских заключений.

Отбор проводится методом опроса котировок.

Телефон для справок (+994) 12404-11-10.

Прием документов осуществляется до 17:00 11 июня.

ООО «BakuBus» создано в апреле 2014 года в соответствии с постановлением кабинета министров с целью приведения услуг автобусного транспорта в Баку в соответствие с международными стандартами, оснащения современными транспортными средствами, обеспечения безопасности пассажироперевозок. BakuBus осуществляет деятельность на принципах самофинансирования.

Н.Аббасова