Парламент Эстонии отклонил вотум недоверия министру обороны

Парламент Эстонии не согласился с предложением вынести вотум недоверия министру обороны Калле Лаанету, согласившемуся на сокращение оборонных расходов и личного состава вооруженных сил.

За недоверие проголосовали 42 депутата парламента из 101, против высказались 57. Вотум недоверия требовал поддержки не менее 51 депутата парламента.

"Перед утверждением в правительстве стратегии государственного бюджета Калле Лаанет утверждал, что расходы на оборону сокращаться не будут. Сегодня стало ясно, что в следующие четыре года расходы на оборону будут сокращены на 114 миллионов евро по сравнению с текущим планом развития национальной обороны и программой инвестиций в оборону", - говорится в заявлении о вотуме недоверия.

Документ был подготовлен после нашумевшей в республике и за рубежом истории, связанной с планами роспуска из-за недостатка средств оркестра Сил обороны и рекомендации военнослужащим воинской части, размещенной близ Военного кладбища, не возвращаться 9 мая из увольнения в военной форме. Здесь опасались стычек русскоговорящих жителей, пришедших на возложение цветов к монументу Воина-Освободителя (Бронзовый солдат) с солдатами.

Кроме того, в связи с недостатком бюджетных средств из-за коронавируса всем министерствам, в том числе и оборонному ведомству, было предписано сократить свои расходы.

"В нынешней сложной ситуации с безопасностью необходимо внести дополнительный вклад в обороноспособность Эстонии, но вместо этого количество сотрудников в сфере управления министерства обороны будет сокращено почти на 270 человек. Это затронет долгосрочные инвестиции, активных членов вооруженных сил, служащих Сил обороны, а также иностранных миссий", - сделали вывод инициаторы вотума недоверия.

Лаанет назвал обвинения ложными и подтвердил, что защита и безопасность эстонского государства являются приоритетом для него, его партии реформ и коалиции в целом. Говоря об оркестре, Лаанет отметил, что он не исчезнет, а останется в ведении Военного музея, который входит в управление министерства обороны.