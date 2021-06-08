Парламент Эстонии отклонил вотум недоверия министру обороны

Парламент Эстонии не согласился с предложением вынести вотум недоверия министру обороны Калле Лаанету, согласившемуся на сокращение оборонных расходов и личного состава вооруженных сил.
За недоверие проголосовали 42 депутата парламента из 101, против высказались 57. Вотум недоверия требовал поддержки не менее 51 депутата парламента.
"Перед утверждением в правительстве стратегии государственного бюджета Калле Лаанет утверждал, что расходы на оборону сокращаться не будут. Сегодня стало ясно, что в следующие четыре года расходы на оборону будут сокращены на 114 миллионов евро по сравнению с текущим планом развития национальной обороны и программой инвестиций в оборону", - говорится в заявлении о вотуме недоверия.
Документ был подготовлен после нашумевшей в республике и за рубежом истории, связанной с планами роспуска из-за недостатка средств оркестра Сил обороны и рекомендации военнослужащим воинской части, размещенной близ Военного кладбища, не возвращаться 9 мая из увольнения в военной форме. Здесь опасались стычек русскоговорящих жителей, пришедших на возложение цветов к монументу Воина-Освободителя (Бронзовый солдат) с солдатами.
Кроме того, в связи с недостатком бюджетных средств из-за коронавируса всем министерствам, в том числе и оборонному ведомству, было предписано сократить свои расходы.
"В нынешней сложной ситуации с безопасностью необходимо внести дополнительный вклад в обороноспособность Эстонии, но вместо этого количество сотрудников в сфере управления министерства обороны будет сокращено почти на 270 человек. Это затронет долгосрочные инвестиции, активных членов вооруженных сил, служащих Сил обороны, а также иностранных миссий", - сделали вывод инициаторы вотума недоверия.
Лаанет назвал обвинения ложными и подтвердил, что защита и безопасность эстонского государства являются приоритетом для него, его партии реформ и коалиции в целом. Говоря об оркестре, Лаанет отметил, что он не исчезнет, а останется в ведении Военного музея, который входит в управление министерства обороны.
Помощник госсекретаря США начал визит в Азербайджан
Азербайджанские военные пресекли попытку диверсионного проникновения со стороны ВС Армении, один из диверсантов задержан
Баку обсуждает с ЕБРР участие банка в восстановлении Карабаха
Сбор урожая зерновых в Азербайджане на 8 июня превысил 337 тыс. тонн
Азербайджан является основным рынком поставок кондиционеров из Узбекистана
Туристы смогут в течение месяца находиться на МКС и выйти в открытый космос- "Главкосмос"
Глобальный сбой в работе популярных сайтов связан с проблемами у CDN провайдера
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на юге Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
193 фермера получили в AccessBank микрокредиты, выделенные по линии AKİA
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?