Рогозин обсудил с главой CNES участие Франции в создании российско-китайской лунной станции

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обсудил с президентом Национального центра космических исследований Франции (CNES) Филиппом Батиста возможное французское участие в проекте по созданию Международной научной лунной станции, сообщили в "Роскосмосе".
"В ходе переговоров главы Роскосмоса и CNES обсудили перспективы российско-французского сотрудничества в области эксплуатации комплекса "Союз" в Гвианском космическом центре, а также затронули вопросы возможного французского участия в российско-китайской инициативе по созданию Международной научной лунной станции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны договорились, что по результатам переговоров внутри CNES будет инициировано детальное обсуждение с привлечением всех заинтересованных российских и французских организаций.
"Оба руководителя отметили важность долгой и плодотворной истории российско-французского сотрудничества в области космоса, а также выразили надежду на продолжение конструктивного взаимодействия по всем направлениям космической деятельности, представляющим взаимный интерес", - сообщили в "Роскосмосе".
9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.
В январе "Роскосмос" сообщил о выходе российской стороны из американского лунного проекта Gateway.
19 октября 2020 года Рогозин в своём Twitter сообщил, что российская госкорпорация и Китайская национальная космическая администрация провели видеоконференцию по вопросам двустороннего сотрудничества, "включая программу лунных исследований".
В июле 2020 года Рогозин сообщал о переговорах с китайской стороной о создании совместной лунной базы. По его словам, проект также может быть открыт и для других стран, в том числе США.
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