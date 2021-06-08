Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0704 RUR   0.0233 GBR   2.4068 TRY   0.1973

Цена на нефть

07.06 $/bbl   WTI 69.23 -0.39 Brent 71.49 -0.40

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 08.06.2021 16:27

Азербайджан является основным рынком поставок кондиционеров из Узбекистана

Узбекистан в январе-апреле 2021 года экспортировал за рубеж кондиционеры на сумму $3,6 млн, основным рынком поставок является Азербайджан.

По данным Госкомстата Узбекистана, за 4 месяца 2021 года экспорт кондиционеров увеличился на $2,5 млн, в целом, поставки осуществлялись в 8 стран.

При этом в Азербайджан в январе-апреле 2021 года поставлены кондиционеры на сумму $2,4 млн.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОНЦИЦИОНЕРЫ, ПОСТАВКИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]