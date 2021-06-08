Азербайджан является основным рынком поставок кондиционеров из Узбекистана

Узбекистан в январе-апреле 2021 года экспортировал за рубеж кондиционеры на сумму $3,6 млн, основным рынком поставок является Азербайджан.

По данным Госкомстата Узбекистана, за 4 месяца 2021 года экспорт кондиционеров увеличился на $2,5 млн, в целом, поставки осуществлялись в 8 стран.

При этом в Азербайджан в январе-апреле 2021 года поставлены кондиционеры на сумму $2,4 млн.

Р.Ахмедов