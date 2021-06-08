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Регион 08.06.2021 16:30

Все заместители главы МИД Армении отправлены в отставку

Исполняющий обязанности вице-премьера Республики Армения Тигран Авинян подписал распоряжение об освобождении от должности заместителей министров иностранных дел РА Авета Адонца, Артака Апитоняна и Гагика Галачяна. Об этом во вторник "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе правительства страны.

У главы МИД Армении четыре заместителя, первым из которых подал в отставку Галик Галачян сразу после того, как о своем решении уйти с поста и.о. главы внешнеполитического ведомства страны 27 мая объявил Ара Айвазян.

31 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Айвазяна от должности.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, КАДРЫ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]