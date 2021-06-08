Все заместители главы МИД Армении отправлены в отставку

Исполняющий обязанности вице-премьера Республики Армения Тигран Авинян подписал распоряжение об освобождении от должности заместителей министров иностранных дел РА Авета Адонца, Артака Апитоняна и Гагика Галачяна. Об этом во вторник "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе правительства страны.

У главы МИД Армении четыре заместителя, первым из которых подал в отставку Галик Галачян сразу после того, как о своем решении уйти с поста и.о. главы внешнеполитического ведомства страны 27 мая объявил Ара Айвазян.

31 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Айвазяна от должности.