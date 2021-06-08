Сбор урожая зерновых в Азербайджане на 8 июня превысил 337 тыс. тонн

Сбор урожая зерновых в Азербайджане на 8 июня составил 337,6 тыс. тонн, урожайность составляет 29,2 центнера с гектара, сообщает министерство сельского хозяйства.

В информации ведомства указывается, что в настоящее время сбор зерновых завершен на 11,4% посевных площадях.

Показатели сбора зерновых касаются в основном ячменя. Урожай собран всего с площадей в 115,512 тыс. га.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2021 году в сезон сбора урожая зерновых будет задействовано около 2 тыс. комбайнов. Из общего количества привлеченных комбайнов 700 единиц принадлежат ОАО «Агросервис», еще 1 284 - физическим лицам и крупным хозяйствам.

В настоящее время 484 комбайна «Агросервис» задействованы в сборе урожая зерновых. Еще 235 комбайнов дислоцированы в различных районах страны.

Б.Рустамбеков