Сбор урожая зерновых в Азербайджане на 8 июня превысил 337 тыс. тонн

Сбор урожая зерновых в Азербайджане на 8 июня составил 337,6 тыс. тонн, урожайность составляет 29,2 центнера с гектара, сообщает министерство сельского хозяйства.
В информации ведомства указывается, что в настоящее время сбор зерновых завершен на 11,4% посевных площадях.
Показатели сбора зерновых касаются в основном ячменя. Урожай собран всего с площадей в 115,512 тыс. га.
Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2021 году в сезон сбора урожая зерновых будет задействовано около 2 тыс. комбайнов. Из общего количества привлеченных комбайнов 700 единиц принадлежат ОАО «Агросервис», еще 1 284 - физическим лицам и крупным хозяйствам.
В настоящее время 484 комбайна «Агросервис» задействованы в сборе урожая зерновых. Еще 235 комбайнов дислоцированы в различных районах страны.
Б.Рустамбеков
Помощник госсекретаря США начал визит в Азербайджан
Азербайджанские военные пресекли попытку диверсионного проникновения со стороны ВС Армении, один из диверсантов задержан
Баку обсуждает с ЕБРР участие банка в восстановлении Карабаха
Туристы смогут в течение месяца находиться на МКС и выйти в открытый космос- "Главкосмос"
Глобальный сбой в работе популярных сайтов связан с проблемами у CDN провайдера
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на юге Азербайджана
Все заместители главы МИД Армении отправлены в отставку
Парламент Эстонии отклонил вотум недоверия министру обороны
Голосование о доверии новому правительству Израиля намечено на воскресенье
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
193 фермера получили в AccessBank микрокредиты, выделенные по линии AKİA
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?