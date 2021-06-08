Пакистан не предоставит США свои военные базы - глава МИД Пакистана

Пакистан отказался предоставлять свои военные базы США, которые выводят войска из Афганистана и хотели бы в случае необходимости быстро осуществлять контртеррористические операции в этой стране.

"Поиски баз - это может быть их желание. Не может быть и речи о предоставлении им наших баз, мы должны заботиться о своих интересах", - заявил глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши, которого цитируют во вторник афганские СМИ.

Они отмечают, что накануне советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на вопрос журналистов о намерении Вашингтона иметь базу беспилотников в Пакистане ответил, что Соединенные Штаты обсуждали с Пакистаном по военным, разведывательным и дипломатическим каналам вопрос о том, чтобы Афганистан никогда не становился плацдармом для нападений террористов на США.

США в начале мая начали вывод из Афганистана войск, которые находились там с 2001 года. Процесс вывода планируется завершить к 11 сентября.

"Мы хотим, чтобы мирный процесс в Афганистане продвигался наряду с выводом войск. Мир не считает Пакистан частью проблемы", - подчеркнул Куреши.