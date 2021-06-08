Депутаты партии Саакашвили прервали бойкот и появились на пленарном заседании парламента Грузии

Депутаты от самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), возглавляемой экс-президентом Михаилом Саакашвили, прервали семимесячный бойкот парламента и во вторник пришли на пленарное заседание.
"Функция нашей партии в этом парламенте заключается в подготовке досрочных парламентских выборов... Мы сделаем все возможное, чтобы у правящей партии "Грузинская мечта" не было комфорта в парламенте", - заявила журналистам одна из лидеров ЕНД Тина Бокучава.
Несколько десятков представителей радикальных молодежных организаций с утра ждали у главного входа в парламент появления депутатов ЕНД, чтобы устроить им "коридор позора" из-за прерванного бойкота, но избранники народа от оппозиции воспользовались другим входом в здание, у которого протестующих не было.
Ранее сообщалось, что пять оппозиционных партий сразу же после выборов в октябре прошлого года заявили о тотальной фальсификации властями итогов голосования в пользу "Грузинской мечты". Под этим предлогом они отказались брать депутатские мандаты и потребовали проведения досрочных парламентских выборов.
Позже в марте-апреле президент Европейского совета Шарль Мишель дважды посетил Тбилиси и провел встречи с лидерами политических партий в Грузии. Он подготовил документ из нескольких пунктов по выходу Грузии из политического кризиса. Лидеры четырех оппозиционных партий подписали этот документ, согласились прекратить бойкот и включиться в парламентскую работу.
В конце мая решение о прекращение бойкота парламента приняли и в ЕНД, которая в ходе выборов получила 36 из 150 депутатских мандатов.
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