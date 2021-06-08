Глава судебной власти Ирана Раиси является фаворитом в преддверии президентских выборов - данные опроса

Руководитель судебной системы Ирана Эбрагим Раиси, баллотирующийся на пост президента страны, пользуется наибольшей популярностью среди избирателей, следует из результатов опроса, опубликованного во вторник телеканалом Press ТV.

По данным Press ТV, за Раиси готовы проголосовать 55,6% избирателей, второе место в рейтинге с большим отрывом занимает секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи, которого поддерживают 5,5% избирателей. Кандидаты-реформисты Насер Хеммати и Мохсен Мехрализаде набрали 2,1% и 0,7% голосов соответственно.

В то же время телеканал отмечает, что 23,2% избирателей все еще не определились с выбором.

В ходе исследования Press ТV также выяснилось, что после первых предвыборных дебатов, которые состоялись 5 июня, число желающих проголосовать увеличилось до 47,1%.

Вторые дебаты кандидатов в президенты Ирана проходят во вторник, третьи намечены на 12 июня.

Ранее МВД Ирана огласило список кандидатов, одобренных Советом стражей конституции. Среди них пятеро - представители консервативных кругов.

Выборы президента намечены в Иране на 18 июня.