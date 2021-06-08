Глава судебной власти Ирана Раиси является фаворитом в преддверии президентских выборов - данные опроса

Руководитель судебной системы Ирана Эбрагим Раиси, баллотирующийся на пост президента страны, пользуется наибольшей популярностью среди избирателей, следует из результатов опроса, опубликованного во вторник телеканалом Press ТV.
По данным Press ТV, за Раиси готовы проголосовать 55,6% избирателей, второе место в рейтинге с большим отрывом занимает секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи, которого поддерживают 5,5% избирателей. Кандидаты-реформисты Насер Хеммати и Мохсен Мехрализаде набрали 2,1% и 0,7% голосов соответственно.
В то же время телеканал отмечает, что 23,2% избирателей все еще не определились с выбором.
В ходе исследования Press ТV также выяснилось, что после первых предвыборных дебатов, которые состоялись 5 июня, число желающих проголосовать увеличилось до 47,1%.
Вторые дебаты кандидатов в президенты Ирана проходят во вторник, третьи намечены на 12 июня.
Ранее МВД Ирана огласило список кандидатов, одобренных Советом стражей конституции. Среди них пятеро - представители консервативных кругов.
Выборы президента намечены в Иране на 18 июня.
Баку передал Еревану армянского военного, заблудившегося и попавшего на территорию Азербайджана
Ереван предпринимает шаги для эскалации напряженности на границе с Азербайджаном – Байрамов
Инвесткомпания Баффета вложила $500 млн в бразильский онлайн-банк Nubank
Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2021г до $65,2/барр
Суд в Швеции отклонил жалобу турецкой Akfel Gaz об отмене решения арбитража о повышении цены на российский газ
В Азербайджане в водохранилище утонули двое подростков и 6-летний мальчик
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19, 2 человека скончались
Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на юге Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
193 фермера получили в AccessBank микрокредиты, выделенные по линии AKİA
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?