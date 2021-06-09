Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0704 RUR   0.0233 GBR   2.4068 TRY   0.1973

Цена на нефть

08.06 $/bbl   WTI 70.05 0.82 Brent 72.22 0.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.06.2021 00:52

Сенат США сообщил об ошибках, которые привели к беспорядкам в Капитолии 6 января

Сенат США во вторник опубликовал двухпартийный доклад, в котором в частности говорится, что к беспорядкам в здании Капитолия 6 января 2021 года привели ошибки властей, военных и сил безопасности, сообщает агентство Associated Press (AP).

Агентство отмечает, что документ включает новые свидетельства от полицейских, оказавшихся на передовой. Они, согласно докладу Сената, в частности сообщили сенаторам, что не получали никаких распоряжений о дальнейших действиях, когда система управления вышла из строя.

В связи с этим Сенат советует внести изменения и предоставить начальнику полиции Капитолия больше полномочий, а также улучшить систему планирования и предоставить необходимое оборудование силам безопасности. Кроме того, в докладе содержится рекомендация федеральным агентствам организовать сбор разведданных.

Сенаторы также рекомендуют создать в полиции Капитолия объединенный разведывательный отдел, поскольку, как отмечается, многие агентства не смогли предусмотреть возможность возникновения беспорядков, несмотря на то, что вторжение в здание открыто планировалось в интернете.

Более того, в документе Сената упоминается о том, что блокирование здания Капитолия отложили на несколько часов из-за бюрократических мер, необходимых для размещения войск. Так, выяснилось, что в тот день время телефонных разговоров между официальными лицами в Капитолии, Пентагоне и тогдашним шефом полиции Капитолия Стивеном Снудом исчислялось часами. Кроме того, Пентагон потратил часы на "планирование миссии".

К тому же, сенаторы подвергли критике работу ФБР и Министерство внутренней безопасности за преуменьшение значения угроз, публиковавшихся в интернете, а также за отсутствие разведывательных бюллетеней, который помогают планированию действий сил безопасности.

По данным AP, доклад Сената является первым анализом того, каким образом участники беспорядков смогли обойти систему безопасности и ворваться в здание во время утверждения результатов президентских выборов.

В ответ на доклад полиция Капитолия признала, что изменения необходимы. В полиции также заявили, что уже ведут над этим работу.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СЕНАТ, КАПИТОЛИЙ, ДОКЛАД


Похожие новости


Американский Сенат принял законопроект, направленный на развитие технологий для противостояния конкуренции со стороны Китая Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам Сенат утвердил кандидатуру Хаалэнд на пост главы МВД США Трамп призвал сенаторов-республиканцев бороться за пересмотр итогов президентских выборов Сенат США вслед за Палатой представителей принял законопроект об оборонном бюджете В Сенате США просят главу ВОЗ объяснить позицию по коронавирусу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]