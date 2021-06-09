Сенат США сообщил об ошибках, которые привели к беспорядкам в Капитолии 6 января

Сенат США во вторник опубликовал двухпартийный доклад, в котором в частности говорится, что к беспорядкам в здании Капитолия 6 января 2021 года привели ошибки властей, военных и сил безопасности, сообщает агентство Associated Press (AP).
Агентство отмечает, что документ включает новые свидетельства от полицейских, оказавшихся на передовой. Они, согласно докладу Сената, в частности сообщили сенаторам, что не получали никаких распоряжений о дальнейших действиях, когда система управления вышла из строя.
В связи с этим Сенат советует внести изменения и предоставить начальнику полиции Капитолия больше полномочий, а также улучшить систему планирования и предоставить необходимое оборудование силам безопасности. Кроме того, в докладе содержится рекомендация федеральным агентствам организовать сбор разведданных.
Сенаторы также рекомендуют создать в полиции Капитолия объединенный разведывательный отдел, поскольку, как отмечается, многие агентства не смогли предусмотреть возможность возникновения беспорядков, несмотря на то, что вторжение в здание открыто планировалось в интернете.
Более того, в документе Сената упоминается о том, что блокирование здания Капитолия отложили на несколько часов из-за бюрократических мер, необходимых для размещения войск. Так, выяснилось, что в тот день время телефонных разговоров между официальными лицами в Капитолии, Пентагоне и тогдашним шефом полиции Капитолия Стивеном Снудом исчислялось часами. Кроме того, Пентагон потратил часы на "планирование миссии".
К тому же, сенаторы подвергли критике работу ФБР и Министерство внутренней безопасности за преуменьшение значения угроз, публиковавшихся в интернете, а также за отсутствие разведывательных бюллетеней, который помогают планированию действий сил безопасности.
По данным AP, доклад Сената является первым анализом того, каким образом участники беспорядков смогли обойти систему безопасности и ворваться в здание во время утверждения результатов президентских выборов.
В ответ на доклад полиция Капитолия признала, что изменения необходимы. В полиции также заявили, что уже ведут над этим работу.
6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.
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