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Это интересно 08.06.2021 17:35

Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону

Во Франции задержали двух мужчин в департаменте Дром, где ранее во вторник произошел инцидент, в ходе которого президент страны Эмманюэль Макрон получил пощечину, сообщает французское радио.

На видеозаписи, которую активно распространяют в соцсетях, видно, как Макрон выходит к небольшой группе людей, чтобы поприветствовать собравшихся. Когда он приблизился к толпе, один из мужчин нанес президенту пощечину.

Телохранители Макрона сразу же отреагировали на произошедшее и увели президента. Затем вмешались жандармы.

Президент Франции во вторник посетил лицей в Дроме, затем он сел в свой автомобиль и отправился в центр города Валанс, чтобы пообедать на террасе. По дороге Макрон остановил кортеж, чтобы поприветствовать местных жителей, собравшихся у ограждений. В этот момент и произошел данный инцидент.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]