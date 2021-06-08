Всемирный банк прогнозирует рост мирового ВВП на 5,6% в 2021 году

Мировой ВВП в 2021 году увеличится на 5,6%, прогнозируется в июньском обзоре Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).
Это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, преимущественно обусловленный интенсивным подъемом экономической активности в нескольких крупных странах. Между тем многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны продолжают испытывать трудности, пытаясь справиться с пандемией COVID-19 и ее последствиями, отмечается в сообщении.
В январском GEP ВБ прогнозировал рост мировой экономики на 4% в текущем году, таким образом, в июне прогноз был улучшен сразу на 1,6 процентного пункта.
Несмотря на восстановление экономики, мировой объем производства к концу текущего года окажется примерно на 2% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными до начала пандемии. Приблизительно две трети стран с формирующимся рынком и развивающихся стран не сумеют компенсировать снижение дохода на душу населения к 2022 году. Пандемия свела на нет достижения в области сокращения бедности и способствовала усилению нестабильности и усугублению других долгосрочных проблем в тех странах с низким уровнем дохода, где наблюдается отставание с вакцинацией.
"Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру, - заявил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. - Налицо насущная необходимость принятия скоординированных в мировом масштабе мер по ускорению распределения вакцин и смягчения долгового бремени, особенно в странах с низким уровнем дохода".
По мере ослабления кризиса в здравоохранении необходимо будет заняться преодолением долгосрочных последствий пандемии и принять меры по стимулированию экологичного, устойчивого и инклюзивного роста экономики, не теряя из виду сохранение макроэкономической стабильности, отметил также он.
Темпы роста ВВП США в 2021 году достигнут 6,8%, прогнозирует ВБ. Это станет отражением крупномасштабных мер бюджетно-финансовой поддержки и ослабления связанных с пандемией ограничений. В других развитых странах в настоящее время также происходит укрепление экономик, хотя и не столь существенно.
Среди государств с формирующимся рынком и развивающихся стран внушительный подъем - на 8,5% - ожидается в этом году в экономике Китая, что отразит удовлетворение отложенного спроса. В целом в данной группе прогнозируется рост ВВП на 6% под влиянием активизации спроса и роста цен на сырьевые товары (без учета КНР - на 4,4%). Однако восстановление экономии многих стран тормозят новые всплески заболеваемости COVID-19 и отставание по темпам вакцинации, а также, в некоторых случаях, отказ от продолжения экономической поддержки.
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