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Макроэкономика 08.06.2021 18:07

ВБ улучшил прогноз по росту ВВП Азербайджана в 2021г до 2,8%

Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 2,8%, в 2022 году экономический рост ускорится до 3,9%, говорится в июньском докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», в январе ВБ прогнозировал рост ВВП Азербайджана в 2021 году на уровне 1,9%, а в 2022 году – 4,5%.

На 2023 год ВБ прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 3,4%.

«Ожидается, что рост ВВП Азербайджана будет поддерживаться стабилизацией цен на нефть, а также инвестициями и расходами на восстановление (Карабаха – ИФ). Соглашение о прекращении огня, подписанное в ноябре 2020 года между Арменией и Азербайджаном, снизило геополитическую напряженность в регионе, хотя риски для стабильности остаются повышенными», - говорится в докладе.

Правительство Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%.

Спад ВВП Азербайджана в 2020 году составил 4,3% из-за ограничений по COVID-19 и сокращением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

А.Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВБ, ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]