СБ ООН рекомендовал оставить Гутерриша генсеком ООН на второй срок

Члены СБ ООН во вторник рекомендовали переизбрать генсека ООН Антониу Гутерриша на второй пятилетний срок, сообщает агентство ЭФЭ.
Эта рекомендация будет направлена в Генассамблею ООН, которой и предстоит решить вопрос о том, следует ли Гутерришу оставаться на второй срок на нынешнем посту.
ЭФЭ отмечает, что, как ожидается, генсек будет без проблем переизбран, так как официально больше никто не претендует на пост генсека.
В случае переизбрания, второй срок Гутерриша начнется в январе 2022 года.
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