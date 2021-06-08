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Транспорт и связь 08.06.2021 18:57

Nordwind в июне откроет рейсы из двух городов России на юг Азербайджана

Российская авиакомпания Nordwind («Северный ветер») с 13 июня начнет выполнение рейсов из Москвы в Лянкяран (юг Азербайджана).

Полеты будут выполняться раз в неделю – по воскресеньям. «Транзитные рейсы из Челябинска и Екатеринбурга в Лянкяран будут выполняться с удобной пересадкой в Москве. Время в пути составит 3 часа 20 минут», - подчеркивает авиакомпания.

Кроме того, с 10 июня компания планирует начать полеты в Лянкяран из Санкт-Петербурга. Рейсы будут осуществляться по четвергам, время в пути - 3 часа 55 минут.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЛЯНКАРАН, РЕЙСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]