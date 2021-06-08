Nordwind в июне откроет рейсы из двух городов России на юг Азербайджана

Российская авиакомпания Nordwind («Северный ветер») с 13 июня начнет выполнение рейсов из Москвы в Лянкяран (юг Азербайджана).

Полеты будут выполняться раз в неделю – по воскресеньям. «Транзитные рейсы из Челябинска и Екатеринбурга в Лянкяран будут выполняться с удобной пересадкой в Москве. Время в пути составит 3 часа 20 минут», - подчеркивает авиакомпания.

Кроме того, с 10 июня компания планирует начать полеты в Лянкяран из Санкт-Петербурга. Рейсы будут осуществляться по четвергам, время в пути - 3 часа 55 минут.

Р.Ахмедов