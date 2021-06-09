Инвесткомпания Баффета вложила $500 млн в бразильский онлайн-банк Nubank

Бразильский онлайн-банк Nubank привлек $500 млн от инвесткомпании американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc., сообщается в пресс-релизе банка.

Nubank также получил финансирование в размере $250 млн от бразильских и иностранных инвесторов. Стоимость банка была оценена в $30 млрд.

Бразильский банк, основанный в 2013 году, является крупнейшей финтех-компанией в Латинской Америке и одной из крупнейших в мире, отмечает The Wall Street Journal. С момента своего основания Nubank привлек частное финансирование в размере около $2 млрд.

Объем инвестиций Berkshire стал максимальным, который банк когда-либо получал от одного инвестора.

Глава и основатель Nubank Давид Велес сказал, что банк пока больше не планирует привлекать капитал и проводить первичного публичного размещения акций (IPO), хотя он признал, что в определенный момент Nubank станет публичным.

По словам Велеса, банк намерен продолжить расширяться, особенно на рынке инвестиций и страхования в трех странах, где он уже ведет деятельность. CEO Nubank отметил, что основной целью является органический рост, но не стал отрицать возможности приобретений активов.

Цифровые банковские услуги набирают популярность в Бразилии, где банковский сектор в течение десятилетий был сконцентрирован в руках небольшого количества крупных игроков, а бОльшая часть населения не имеет доступа к финансовой системе. В последние несколько лет ЦБ Бразилии пытался способствовать росту конкуренции, поддерживая финансовые стартапы, готовые обсуживать население, которое пока не пользовалось услугами банков.

Финтех-компании выиграли от реализации отложенного спроса на финансовые услуги. Помимо этого, их бизнесу способствовал рост онлайн-торговли в период пандемии.

Партнер Hughes, Hubbard & Reed Карлос Лобо сказал, что его компания ожидает увеличения интереса иностранных инвесторов к бразильским финтех-компаниям, несмотря на эпидемиологический кризис в стране.

Среди преимуществ Бразилии Лобо назвал большое население, включая значительную долю жителей, которые не имеют банковских счетов, а также рост онлайн-торговли.

По данным главы Nubank, 60 млн человек в Бразилии и 250 млн в Латинской Америке не имеют доступа к финансовым услугам.

Помимо открытия сберегательных счетов и выдачи кредитных карт, Nubank предлагает услуги страхования жизни, потребительских кредитов, мобильных платежей, а также продукты для малого бизнеса и предпринимателей. В прошлом году банк приобрел цифровую инвестиционную платформу Easynvest, которая имеет 1,6 млн клиентов и активы в размере $5 млрд.