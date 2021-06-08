Пашинян готов обменять своего сына на армянских военных в Азербайджане

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил готовность обменять своего сына на всех "пленных", находящихся в Азербайджане.

Ранее во вторник экс-президент Армении, руководитель Республиканской партии Серж Саргсян, которая в составе предвыборного блока "Честь имею" участвует в досрочных выборах в парламент Армении, заявил, что Пашиняну следовало бы обменять своего сына Ашота Пашиняна на армянских пленных, а не заявлять, что они потерпят еще пару месяцев.

"Говорю Алиеву (президенту Азербайджана -ИФ) официально - предлагаю сына в обмен на всех пленных", - сказал Пашинян на встрече с жителями города Апаран Арагацотнской области Армении.

Так он отреагировал на высказывания экс-президента Армении.

Он подчеркнул, что это не эмоциональное заявление.