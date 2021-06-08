Пашинян готов обменять своего сына на армянских военных в Азербайджане

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил готовность обменять своего сына на всех "пленных", находящихся в Азербайджане.
Ранее во вторник экс-президент Армении, руководитель Республиканской партии Серж Саргсян, которая в составе предвыборного блока "Честь имею" участвует в досрочных выборах в парламент Армении, заявил, что Пашиняну следовало бы обменять своего сына Ашота Пашиняна на армянских пленных, а не заявлять, что они потерпят еще пару месяцев.
"Говорю Алиеву (президенту Азербайджана -ИФ) официально - предлагаю сына в обмен на всех пленных", - сказал Пашинян на встрече с жителями города Апаран Арагацотнской области Армении.
Так он отреагировал на высказывания экс-президента Армении.
Он подчеркнул, что это не эмоциональное заявление.
Ереван предпринимает шаги для эскалации напряженности на границе с Азербайджаном – Байрамов
Помощник госсекретаря США начал визит в Азербайджан
Азербайджанские военные пресекли попытку диверсионного проникновения со стороны ВС Армении, один из диверсантов задержан
Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2021г, снизило - на 2022г
РФ планирует увеличить добычу ЖУВ в 2021г до 518 млн т, в 2022г - до 548-552 млн т
Оценка снижения ВВП еврозоны в I квартале пересмотрена до 0,3% с 0,6%
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19, 2 человека скончались
Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону
Немецкое командование решило вывезти алкоголь из Афганистана, а не уничтожать, чтобы не загрязнять природу
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на юге Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
193 фермера получили в AccessBank микрокредиты, выделенные по линии AKİA
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?