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Регион 08.06.2021 19:49

Пашинян готов обменять своего сына на армянских военных в Азербайджане

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил готовность обменять своего сына на всех "пленных", находящихся в Азербайджане.

Ранее во вторник экс-президент Армении, руководитель Республиканской партии Серж Саргсян, которая в составе предвыборного блока "Честь имею" участвует в досрочных выборах в парламент Армении, заявил, что Пашиняну следовало бы обменять своего сына Ашота Пашиняна на армянских пленных, а не заявлять, что они потерпят еще пару месяцев.

"Говорю Алиеву (президенту Азербайджана -ИФ) официально - предлагаю сына в обмен на всех пленных", - сказал Пашинян на встрече с жителями города Апаран Арагацотнской области Армении.

Так он отреагировал на высказывания экс-президента Армении.

Он подчеркнул, что это не эмоциональное заявление.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАШИНЯН, АЗЕРБАЙДЖАН, ОБМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]