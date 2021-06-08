В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19, 2 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 102 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 334,849 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 32 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 2 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 947.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 327,387 тыс. человек (+273 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 515 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 655 тестов на коронавирус (накануне 4 673 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 581,073 тыс. тестов на COVID-19.

Р.Ахмедов