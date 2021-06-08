В Азербайджане в водохранилище утонули двое подростков и 6-летний мальчик

МЧС Азербайджана сообщил об обнаружении тел трех человек, утонувших в водохранилище Инчячай.

В информации на сайте МЧС говорится, что на телефон «горячей линии» ведомства поступил звонок о том, что двое подростков и один ребенок по неосторожности упали в водохранилище Инчячай.

«Была организована спасательная операция. В ходе операции ориентировочно в 21:40 по местному времени было обнаружено тело 16-летнего Гасана Ягубова. Чуть позже было обнаружено тело его 17-летнего брата Гусейна Ягубова и их родственника 6-летнего Гамзы Ягубова. Тела всех троих погибших переданы соответствующим органам», - указывает МЧС.

Р.Ахмедов