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Происшествия 08.06.2021 22:37

В Азербайджане в водохранилище утонули двое подростков и 6-летний мальчик

МЧС Азербайджана сообщил об обнаружении тел трех человек, утонувших в водохранилище Инчячай.

В информации на сайте МЧС говорится, что на телефон «горячей линии» ведомства поступил звонок о том, что двое подростков и один ребенок по неосторожности упали в водохранилище Инчячай.

«Была организована спасательная операция. В ходе операции ориентировочно в 21:40 по местному времени было обнаружено тело 16-летнего Гасана Ягубова. Чуть позже было обнаружено тело его 17-летнего брата Гусейна Ягубова и их родственника 6-летнего Гамзы Ягубова. Тела всех троих погибших переданы соответствующим органам», - указывает МЧС.

Р.Ахмедов

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Тэги: МЧС, ВОДОХРАНИЛИЩЕ, УТОПЛЕННИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]