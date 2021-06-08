Баку передал Еревану армянского военного, заблудившегося и попавшего на территорию Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило о передаче армянской стороне военнослужащего ВС Армении Артура Картаняна.
«В ходе дополнительного расследования было установлено, что задержанный 8 июня на азербайджано-армянской границе на территории Лачинского района военнослужащий ВС Армении Артур Картанян оказался на азербайджанской территории не с целью совершения диверсии. Было установлено, что он заблудился и поэтому оказался на азербайджанской территории», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.
По данным ведомства, Картанян возвращен армянской стороне.
В Минобороны подчеркнули, что при первичном допросе Картанян вел себя подозрительно, отвечал неубедительно. В результате у азербайджанской стороны возникли подозрения, что он является членом армянской диверсионной группы.
«Однако, после прояснения ситуации он был передан армянской стороне. Азербайджан, проявив в очередной раз гуманизм, вернул Армении военнослужащего, который не совершил преступления на азербайджанской территории», - отметили в оборонном ведомстве.
Р.Ахмедов
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