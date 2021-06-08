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Оборона 08.06.2021 22:55

Баку передал Еревану армянского военного, заблудившегося и попавшего на территорию Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило о передаче армянской стороне военнослужащего ВС Армении Артура Картаняна.

«В ходе дополнительного расследования было установлено, что задержанный 8 июня на азербайджано-армянской границе на территории Лачинского района военнослужащий ВС Армении Артур Картанян оказался на азербайджанской территории не с целью совершения диверсии. Было установлено, что он заблудился и поэтому оказался на азербайджанской территории», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.

По данным ведомства, Картанян возвращен армянской стороне.

В Минобороны подчеркнули, что при первичном допросе Картанян вел себя подозрительно, отвечал неубедительно. В результате у азербайджанской стороны возникли подозрения, что он является членом армянской диверсионной группы.

«Однако, после прояснения ситуации он был передан армянской стороне. Азербайджан, проявив в очередной раз гуманизм, вернул Армении военнослужащего, который не совершил преступления на азербайджанской территории», - отметили в оборонном ведомстве.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]